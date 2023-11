Realizzazione di Punti Lettura per bimbi: nuovi spazi a Roccapiemonte

La Regione Campania e Fondazione Pol.i.s. (Politiche Integrate di Sicurezza) hanno accolto la domanda presentata dal Comune di Roccapiemonte relativa alla disponibilità dell’utilizzo di spazi per la realizzazione di Punti Lettura per bambini/e da 0 a 6 anni di età.

La soddisfazione del sindaco, Carmine Pagano

“Un ulteriore tassello che questa Amministrazione inserisce nell’ambito della attivazione di tutti gli strumenti necessari per avvicinare i più piccoli alla cultura e alla lettura. Con il Patto per la Lettura avevamo già posto le basi per un incremento dei servizi rispetto alle tematiche culturali, senza dimenticare la nostra massima vicinanza alle scuole della nostra città, il Liceo B. Rescigno e l’Istituto Comprensivo Don Mario Vassalluzzo – CoMVass, che propongono attività e progetti di notevole spessore.

Il Punto Lettura di Roccapiemonte verrà organizzato in una delle stanze del Centro Sociale di via della Fratellanza, dove sarà allestito tutto il materiale consegnato dalla Regione Campania e da Fondazione Pol.i.s e che vedrà impegnati in prima linea gli addetti del nostro ufficio Politiche Sociali”