Si terrà martedì, 20 giugno, alle ore 10, presso Palazzo Marciani, la conferenza stampa del progetto Empower the Union - scambio giovanile programma Erasmus+, organizzato da Moby Dick ETS in collaborazione con il Comune di Roccapiemonte.

Il progetto impegnerà 29 giovani provenienti dall'Italia, Macedonia del Nord, Romania e Georgia presso Palazzo Marciani a Roccapiemonte, dal 19 al 29 giugno.

Progetto Erasmus

“E’ un’opportunità di crescita importante per i giovani” afferma Francesco Piemonte, Presidente di Moby Dick ETS. “Per la prima volta saremo a Roccapiemonte e siamo sicuri che i partecipanti potranno attingere molte nozioni non solo dalle esperienze dirette che effettueranno con i formatori, ma anche vivendo la città stessa, conoscendone la storia ed il modus vivendi”. “A volte abbiamo bellezze a portata di mano e neanche le conosciamo in maniera accurata ed è da questo aspetto che siamo orgogliosi di ospitare giovani che potranno così avvicinarsi alla storia di Roccapiemonte, oltre ad avere l’opportunità di socializzare e scambiare esperienze” ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.