In occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga e della campagna nazionale “Contro la droga, Viva la Vita”, a Roccapiemonte è in programma una partita di calcio fra la squadra degli amministratori locali e la squadra del Terzo Settore composta da giovani italiani ed europei che si sfideranno sul campo per sensibilizzare la cittadinanza sui sani e corretti stili di vita.

La partita

L'appuntamento è per il 26 giugno, alle ore 19, presso lo stadio comunale ‘’Duca Enzo Fieschi Ravaschieri’’ di Roccapiemonte. Promotore della campagna nazionale Moby Dick insieme a Modavi Ra-Aps.