Lotta ai tumori, la Lilt dona un albero di melo al "Ruggi"

Un albero di melo Almaty, donato dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), sarà piantato domani mattina alle ore 11, nello spazio antistante la Radioterapia dell' Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, alla presenza degli organi dirigenziali dell'Azienda.

La curiosità

La scelta di tale luogo, non è casuale. Il melo infatti, simboleggerà l'importanza della prevenzione, unico grande alleato per sconfiggere i tumori, messaggio che in occasione dei 100 anni dalla nascita dell'associazione Lilt, è sempre più diffuso e sottoscritto dalla stessa. Il primo frutteto di questa qualità di mela, che da domani crescerà anche all'interno del Ruggi, comparve nella metà del l'ottocento, sui monti Alatau, vicino ad Almaty, in Kazakhstan sudorientale.