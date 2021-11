Sport e aggregazione: a Montecorvino Rovella inaugurata la "Sala" di San Martino

Giornata importante quella di ieri per la comunità di Montecorvino Rovella: è stata riconsegnata alla collettività, infatti, la Sala di San Martino, struttura ludico-ricreativa da tempo in stato di abbandono. Nell'area in questione, oltre al campo da calcetto, sono stati installati anche alcuni giochi per bambini ed è stato realizzato un campo di bocce. Per l'occasione è stata organizzata anche una partita amichevole fra vecchie glorie del calcio locale ed una rappresentativa dell'amministrazione comunale.

La Sala per Montecorvino Rovella, rappresenta un luogo di aggregazione ma anche un pezzo di storia che, finalmente, potrà tornare ad essere utilizzato dai cittadini di ogni età.

I commenti

"Da tempo - spiega il consigliere delegato allo Sport, Pino Farabella - i cittadini di San Martino attendevano la riqualificazione della struttura Sala. L'auspicio è che questa area possa diventare il punto di riferimento per i giovani del territorio, nella speranza che possano viverla con lo stesso spirito di chi fra questi spazi ci è cresciuto".

"Riappropriarci dei luoghi del nostro territorio - sottolinea l'assessore ai Rapporti con le Frazioni, Mariella Coralluzzo - significa tornare a viverli con lo spirito di condivisione del quale oggi più che mai abbiamo bisogno. L'obiettivo che sin dal nostro insediamento ci siamo posti come amministrazione è proprio quello di ridare dignità al territorio tutto senza distinzione e senza inutili campanilismi".

"Siamo orgogliosi di poter riconsegnare alla comunità questa struttura che da oggi torna ed essere quel punto di aggregazione presso il quale tanti montecorvinesi sono cresciuti - aggiunge il sindaco, Martino D'Onofrio - I progetti in cantiere per la frazione San Martino sono numerosi. Il lavoro da fare è ancora tanto ma noi con dedizione ed impegno raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati"