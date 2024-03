Banco Alimentare, donate 2350 lattine sequestrate per etichettatura non conforme

Stamattina sono state donate al Banco Alimentare Campania 2350 lattine di bevande analcoliche senza zucchero che erano state precedentemente sequestrate per etichettatura non conforme. Come recita la Legge 166/2016, i prodotti perfettamente consumabili e potabili ma non vendibili posso essere donati gratuitamente ad istituzioni come il Banco Alimentare Campania che provvede poi a distribuirli periodicamente a persone e famiglie bisognose.

L'iniziativa

I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno e l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi Italia Meridionale hanno provveduto a tutte le operazioni previste dalla legge in caso di etichettatura non conforme. Dopo il dissequestro e la verifica della perfetta idoneità del prodotto al consumo, in accordo con la società che aveva in carico le lattine, è stata decisa la donazione al Banco Alimentare Campania che, nei prossimi giorni, le distribuirà gratuitamente alle persone indigenti. Grazie al lavoro dei Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, in collaborazione con l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi Italia Meridionale, continua il lavoro in simbiosi con le Istituzioni per recuperare i prodotti sequestrati che sono ritenuti edibili, dopo le opportune verifiche. "Dietro le istituzioni ci sono sempre uomini e donne di buona volontà che fanno di tutto per far rispettare la legge a tutela di tutti e s'impegnano anche ad evitare lo spreco alimentare".