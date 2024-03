Maltempo, allagamenti e disagi a Pontecagnano Faiano: le segnalazioni dei residenti

"Pontecagnano Faiano ormai è un colabrodo": è la denuncia che arriva dai residenti della città dei Picentini, dove, sistematicamente, le strade si allagano con l'arrivo di temporali intensi o meno intensu, arrecando disagi alla circolazione e mettendo inevitabilmente a rischio l'incolumità di pedoni e automobilisti.

In particolare, il sottopasso tra via Alfani e via Milano si è trasformato in un fiume in piena, così come anche numerose altre strade cittadine. L'auspicio è che l'amministrazione comunale prenda urgenti provvedimenti per lo svuotamento delle caditoie, al fine di consentire all'acqua di defluire nella rete fognaria.