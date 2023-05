Sporcizia e insetti molesti in città, i salernitani: "Siamo di nuovo invasi dalle blatte"

Ritornano le blatte in città: innumerevoli segnalazioni giungono in redazione da diversi quartieri salernitani per la presenza degli insetti molesti. C'è chi ne ha trovati sul balcone e chi anche in casa: "L'estate non è ancora arrivata e già ci troviamo a far i conti con gli scarafaggi e le blatte", denuncia un residente di via Dalmazia. Proprio in via Dalmazia, è stato già effettuato un intervento di disinfestazione condominiale, nel tentativo di arginare la proliferazione delle blatte. "Oltre alle strade sporche, abbiamo il verde pubblico non curato: quali condizioni migliori per favorire la presenza di insetti?", si chiede un'altra cittadina.

L'appello

Unanime, dunque, l'appello dei salernitani affinchè Asl e Comune mettano in campo interventi congiunti per prevenire situazioni di rischio igienico-sanitarie, arginando il problema delle blatte che non può che peggiorare con la stagione estiva.