BMV Canvas: il 19 Ottobre la presentazione del libro alla Feltrinelli di Salerno

Il Business Model Valuation (BMV) è un modello decisionale e valutativo per la pianificazione di business che orienta lo Startupper nella progettazione del proprio Business Model, contenuto nel libro edito da Flaccovio Editore. Un percorso composto da più di 30 tool strategici utili a progettare e valutare ogni singolo blocco del proprio modello di business e ad ottenere indicazioni strategiche su quali siano le migliori scelte da intraprendere per progettare una Startup di successo. Il BMV Canvas è il framework finale che consente di valutare la propria Startup ed ogni sua area strategica tramite un evoluto sistema di rating. Il 19 Ottobre, presso la Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele, sarà possibile incontrare i co-autori, tra cui Vincenzo Benincaso, la mente dietro i complessi modelli algoritmici ed il co- Founding & Managing Partner di Up2lab, lo studio di consulenza che ha sviluppato il modello.