È di Bracigliano la ciliegia più buona d'Italia

Il prestigioso riconoscimento per tutto il territorio su 18 campioni provenienti da 13 Comuni d’Italia. BRACIGLIANO – Oltre all’importanza di essere stato il comune ospitante della 17^ Festa Nazionale “Città delle Ciliegie”, Bracigliano si fregia anche di essere il territorio della Ciliegia più buona d’Italia, che è risultata essere la qualità locale Spernocchia del produttore La Ciliegia by Izzo. Un ulteriore vanto per il paese salernitano che fa da eco al prestigioso riconoscimento di marchio IGP ottenuto di recente. Questo, dunque, quanto decretato durante la XXIV edizione del Concorso Nazionale “Ciliegie d’Italia”, competizione che mette a confronto le più importanti aziende cerasicole del Paese, le migliori varietà di ciliegie della tradizione italiana e le innovazioni create dalla ricerca scientifica in tutti quei territori, di cui Bracigliano è parte attiva ed integrante, che fanno dell’Italia il primo produttore europeo delle ciliegie di qualità. La Festa Nazionale ha preso il via con un convegno dal tema “Terra di Ciliegie” al quale hanno partecipato il presidente dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” Ferdinando Albano, il sindaco di Bracigliano Giovanni Iuliano, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, l’assessore agli Eventi e Manifestazioni del Comune di Bracigliano Patrizia Botta, il consulente aziendale Giovanni Moccia ed il direttore di “Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio coordinati da Mafalda Inglese organizzatrice del percorso di promozione “Pane, Musica e Ceras” iniziato ad aprile con “Bracigliano in Fiore” e culminato con un bellissimo contest fotografico. Lo svolgimento della manifestazione nella parte finale della campagna cerasicola 2023, ha consentito il confronto di ben 18 campioni provenienti da 13 Comuni d’Italia. La giuria di valutazione è stata affidata al Presidente dell’Associazione Italiana Cuochi Pietro Roberto Montone insieme alla Sommelier Carmela Cerrone, allo Chef Michele Casula, affiancati da Ivano Cannone e Giovanni Moccia: il coordinamento della giuria è stato condotto come di consueto dal Direttore di “Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio che ha raccolto, conservato e classificato i campioni di ciliegie provenienti da 6 Regioni d’Italia. Il Concorso si è svolto presso il Palazzo De Simone, antico maniero edificato intorno all’anno 1000 e nei secoli tramutato in residenza nobiliare; oggi sede museale, auditorium, centro studi espositivo. “Nonostante la pessima annata dovuta alle avversità meteorologiche” – spiega il sindaco di Bracigliano dott. Giovanni Iuliano – “la festa delle ciliege a Bracigliano ha ottenuto un buon successo, con la presenza di numerosi ospiti e con le delegazioni delle città produttrici di tutta Italia. Partita con l'evento della fioritura il 15 aprile, proseguita con il premio alla migliore fotografia dei ciliegi in fiore, si è conclusa con l’interessante convegno ed il premio alla migliore ciliegia d'italia. Sono molto soddisfatto per la promozione a supporto del frutto che quest'anno si fregia anche del marchio IGP, e sono certo che le feste dei prossimi anni saranno sempre più ricche e partecipate”. Soprattutto le avverse condizioni meteorologiche che hanno accompagnato l’ultima produzione sono state il tema principale della conferenza. “Il prodotto cerasicolo quest’anno” – continua il dott. Ferdinando Albano, vice sindaco nonché presidente dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie”” - è stato certamente condizionato dalla pessima stagione meteorologica del periodo ma ha comunque confermato in particolare due territori vocati storicamente alla ciliegicoltura: le colline salernitane di Bracigliano e la “Bassa” vignolese. Le difficoltà di questa annata ci impegnano particolarmente come associazione e ci impegneranno per il futuro a sostenere in primis i produttori, scoraggiati dagli ultimi raccolti, e rappresentarli a livello nazionale ed europeo. Come vice sindaco di Bracigliano, inoltre, posso dire che riconoscimenti come quello di “Ciliegia più buona d’Italia 2023” e marchio IGP, sono elementi da cui partire per un continuo miglioramento e maggiore valorizzazione del territorio”. “Con questo premio vince la comunità di Bracigliano.” – così Patrizia Botta l’assessore agli eventi e manifestazioni del comune di Bracigliano – “Tutti gli eventi organizzati dall'amministrazione hanno un intento ben chiaro: promuovere il territorio e le sue tipicità, non mi stancherò mai di dirlo. Purtroppo non esistono risultati preconfezionati per la riuscita di un progetto o un evento. Il risultato più importante è capire che è la comunità e non il singolo che agisce. È il gruppo che si confronta e cresce per il bene del paese. Non a caso il titolo "la primavera di Bracigliano". Primavera perché c'è rinascita, fiducia, aspettative. Il progetto fortemente voluto deve essere un punto di partenza per le associazioni, per le aziende, per tutta la comunità affinché Bracigliano diventi un borgo turistico-ricettivo straordinario”. Il concorso ha decretato, inoltre, che la “Più Bella Ciliegia d’Italia 2023” proviene dal comune di Savignano sul Panaro (MO) dell’Azienda Agricola Bergonzini con la varietà Royal Helen e la “Migliore Ciliegia d’Italia 2023” è la varietà “Skeena” proviene da Vignola in provincia di Modena, prodotta dall’Azienda Agricola di Giammarco Micagni. Il Premio Speciale “A.N.D.M.I.” è stato conferito al Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola per il costante ed appassionato rapporto di collaborazione del Direttore Valter Monari con “Città delle Ciliegie”, connubio che può solo crescere vista la volontà di sviluppo del settore che accomuna le due organizzazioni. L’edizione 2023 porta quindi nei territori campani e modenesi la massima onorificenza nel campo della ciliegicoltura italiana a sottolineare la storica tradizione di altissima vocazione cerasicola e competenza degli imprenditori agricoli. La festa ed il concorso nazionale 2023 hanno certamente centrato l’obiettivo di far apprezzare l’autenticità dei prodotti braciglianesi e la curiosità di poter gustare il più bel frutto della stagione, la ciliegIa, nell’ambito di azioni ed iniziative volte alla promozione del territorio mediante la valorizzazione dei prodotti tipici di elevata qualità, fiore all’occhiello dei piccoli borghi italiani come Bracigliano, paese delle ciliegia IGP più buona d’italia.