Bracigliano: una piazza intitolata all'ex sindaco Antonio Angrisani

BRACIGLIANO – Cerimonia ufficiale sabato 4 novembre presso la piazza antistante l’istituto scolastico di via F. Filzi per l’intitolazione all’ex sindaco Antonio Angrisani. Avvocato, già sindaco socialdemocratico di Bracigliano dal 1964 al 1970, per 20 anni, dal 1955 al 1974, è stato direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti di Salerno "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", quando l'attuale plesso di San Leonardo sorgeva in via Vernieri, al centro della città. Un riconoscimento, voluto dal Comune, per un protagonista indimenticato della vita amministrativa locale che ha svolto il suo lavoro con abnegazione, portando avanti una brillante opera sociale ed umana e diventando un insostituibile punto di riferimento per gli amministratori. Oltre al sindaco Gianni Iuliano e l’amministrazione, erano presenti alla cerimonia i figli Basilio, Pasquale e Mariarosaria, i familiari, tra cui il consigliere di minoranza Franco Angrisani. "Antonio Angrisani – è il commento del sindaco Gianni Iuliano - è stato un illustre esempio della nostra comunità sia per l’impegno amministrativo per il proprio paese che per il grande senso del dovere applicato nel proprio lavoro". I convenuti hanno poi ricordato in vari momenti l’importante concittadino di cui è stata posizionata la targa decorativa.