Degrado in Via De Renzi: la segnalazione

Situazione di degrado e incuria all’inizio di via Salvatore De Renzi, forse la strada più bella e suggestiva della città. Gli alberi non vengono potati da anni, è crescita vegetazione ovunque, in cui si vedono scorrazzare topi, e con il rischio che possa prendere tutto facilmente fuoco. Il marciapiede è dissestato e si può inciampare e cadere. L’ex carcere maschile è completamente coperto dalla vegetazione ma al centro è quasi cavo e potrebbe crollare da un momento all’altro. Per non parlare della salita Montevergine, percorsa anche dai bambini per raggiungere il Convitto Nazionale, in cui si trova di tutto, dalle siringhe ai preservativi, all’ immondizia abbandonata, a televisori lasciati per strada, ma questa è ancora un’altra storia.