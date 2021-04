Degrado a Salerno: persone rovistano di notte nei rifiuti, la denuncia

Le foto che pubblichiamo - volti coperti per privacy - si riferiscono a quanto è accaduto a Torrione, in via Fratelli Palumbo. I rovistatori notturni, in particolare tra il lunedì e il martedì, sono presenza assidua in tutta la città

Degrado, cumuli di spazzatura, persone che frugano nelle buste adagiate davanti ai portoni. Le foto che pubblichiamo - volti coperti per privacy - si riferiscono a quanto è accaduto a Torrione, in via Fratelli Palumbo. Muniti di torce o aiutandosi con il display dei telefoni cellulari, alcune persone con zaini sulle spalle frugano alla ricerca di oggetti, rame, altro materiale.

I dettagli

I rovistatori notturni, in particolare tra il lunedì e il martedì, sono presenza assidua in tutta la città. Il risultato, la mattina successiva, è sotto gli occhi di tutti: rifiuti sparsi sull'asfalto, doppio lavoro per gli operatori di Salerno Pulita, che ha da tempo segnalato i disagi.

