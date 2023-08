Fontane pubbliche: massi sui pedali per far scorrere l'acqua

Dei cittadini lasciano, sprecando acqua, veri e propri massi sulle fontanelle al fin di lasciarle scorrere. Questo comportamento denuncia una poca consapevolezza sulle tematiche ambientali . Inoltre, quando ho tentato di rimuovere quel masso, sono stato aggredito e minacciato perché ''così esce l'acqua fresca'' . A minacciarmi è stato un gruppo di quattro persone, con un cane, i quali spesso si siedono lì e lasciano scorrere acqua pubblica in barba al problema siccità di cui soffre tutta la Campania. Non è l'unico caso a Salerno, ne ho visti altri ma andavo di fretta e non ho potuto fare fotografie, a differenza di questo caso. Invito chiunque a porre rimedio a questa situazione a via Irno: non è possibile che un bene pubblico, l'acqua, sia sprecato per ore intere perché questi soggetti così hanno deciso, arrecando danno alla comunità . Accade soprattutto la sera, quando vanno a sedersi sulle panchine vicino