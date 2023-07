A Petrosa "Grotte…incanto e mistero"

“GROTTE… INCANTO E MISTERO” – Spettacolo teatrale di Beneficenza 21 Luglio 2023 – ore 20.00 Grotte Pertosa – Auletta Per promuovere l’arte, la cultura e la solidarietà, la Fondazione Bartolomeo Gatto ETS insieme alla Fondazione Mida e con il contributo della Fondazione Carisal hanno organizzato una rappresentazione teatrale di beneficenza presso le Grotte di Pertosa. Lo spettacolo teatrale, che ha ottenuto il patrocinio della Curia Arcivescovile, della Regione Campania, dei Comuni di Auletta e di Pertosa e di numerosi club Rotary, Innerwheel, Rotaract e Interact, racconta un suggestivo viaggio attraverso i secoli che e ci mostra le grotte sotto una diversa prospettiva. “Grotte… incanto e mistero” è scritto e diretto da Carmen Piermatteo Gatto, dal coadiuvata da Luigi Tarabbo e Nunzio di Filippo al montaggio sonoro ed interpretato da Anna Cipriano, Alessandra Colombo, Valeria D’Aniello, Michele di Filippo, Nunzio di Filippo, Monica Garofalo, Carmine Mele, Marco Notari, Lillo Petronella, Sara Romanelli, Luigi Tarabbo. La rappresentazione teatrale si svolgerà nell’antro di ingresso delle grotte, dove il fiume Negro, che scorre per circa 3000 metri nel massiccio dei Monti Alburni, torna alla luce, in uno scenario naturale unico. Tra le tante meraviglie del nostro Pianeta Terra le grotte sono luoghi di incanto e di mistero, perfette macchine del tempo, che hanno la capacità di condurre i visitatori in epoche precedenti. Il testo teatrale, traendo spunto da quest'ultima considerazione, descrive un viaggio nella dimensione temporale con soste in quelle grotte, antri e caverne, che hanno lasciato un'impronta nella nostra Storia. La rappresentazione si apre con l'orecchio di Dioniso, la grotta del tiranno Dionigi di Siracusa, conducendoci poi nell'antro della Sibilla cumana. Il viaggio prosegue con l'arrivo alla grotta di Betlemme, il centro di tutti i tempi, per poi ripartire alla volta della grotta della guaritrice, la quale insegnò a Trotula de Ruggiero a riconoscere, raccogliere e utilizzare le erbe officinali. Segue la sosta nella grotta della strega Minarda, che ha dato il nome al paese di Grottaminarda. La penultima tappa è nella grotta del brigante Gaetano Manzo sui Monti Picentini. Il viaggio nel tempo si conclude lì dove è iniziato, ossia nelle grotte di Pertosa- Auletta, durante la seconda guerra mondiale. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto interamente all’associazione S.O.S. Infanzia Negata Onlus, per il progetto " Villaggio Chimwemwe" ( villaggio del sorriso) nel distretto di Dedza in Malawi, per accogliere i bambini più poveri a partire dai due anni di età.