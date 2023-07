Mercato di via Piave: alcuni ambulanti non ripuliscono l'area, disagi e cattivi odori in zona

Non rimuovono i rifiuti, nè l'inveduto, provocando, inevitabilmente, con il caldo, cattivi odori che ristagnano in tutta la zona. Sono alcuni ambulanti incivili del mercato di via Piave che, con i loro comportamenti scorretti e irrispettosi dell'igiene e del decoro pubblici, arrecano danni sia ai residenti che agli altri venditori onesti, costretti a lavorare tra tanfo e sporcizia, nonostante l'obbligo per tutti di ripulire l'area a conclusione del mercato.

Ciò che desta più amarezza tra chi patisce i disagi dell'inciviltà altrui, è il mancato controllo da parte delle forze dell'ordine e del Comune, tenuti invece a monitorare il rispetto delle norme vigenti. L'auspicio è che i responsabili del degrado del mercato di via Piave vengano sanzionati.