Tettoia con infiltrazioni alla stazione di Nocera, la denuncia

Tettoia con crepe alla stazione di Nocera Inferiore. Lo scatto via social lascia più di una preoccupazione nei cittadini. Siamo nei pressi dei binari 4-5: "Manutenzione zero, sicurezza zero", chiosa amaro un cittadino.

La segnalazione

Un altro cittadino, invece, ha spiegato di aver segnalato il problema ad un geometra di Rfi Campania. Pare che quel distacco dalla copertura sia risultato di infiltrazioni d'acqua: "E' già stato calendarizzato l'intervento - spiega - che è previsto per novembre durante la notte, perché devono disalimentare la linea aerea per lavorare in sicurezza"