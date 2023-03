Piazza De Crescenzo in balia di cani liberi e padroni incivili

Da mesi ormai si protrae un malcostume sempre più diffuso e divenuto insostenibile per noi residenti di Piazza Vincenzo De Crescenzo, a Salerno Torrione. Numerosi proprietari di cani portano i propri animali all'interno della piccola Villa Comunale, chiudono il cancello, impedendo ad altri di fruire dei giardini e lasciano i cani liberi e senza museruola. Ne deriva innanzi tutto un rischio di incolumità per bambini e persone fragili, inoltre le aiuole sono devastate dal continuo scavare dei cani e gli escrementi fanno il resto. La piazza diventa un'area di sgambamento non autorizzata, in uno stato di degrado sempre maggiore. Anche 8 / 10 cani in un giorno, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Si richiede pertanto un intervento della Amministrazione Comunale in termini di controllo finalizzato a sanzionare questi cittadini irrispettosi del regolamento comunale (che prevede animali al guinzaglio e con museruola) oltre che per attuare iniziative volte a scoraggiare questi comportamenti (come ad esempio impedire che i cancelli possano essere chiusi deliberatamente).