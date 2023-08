La lettera di un tifoso: "Roma-Salernitana, alcuni tifosi granata nei settori locali?"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviataci da un nostro lettore in merito alla partita Roma-Salernitana:

Gent.ma redazione, vi scrivo per segnalarvi una possibile problematica relativa ai biglietti per Roma - Salernitana. Come ben sappiamo ormai tutti, nella giornata di mercoledì 9 agosto sono stati improvvisamente caricati, senza alcun preavviso nè comunicato, i biglietti per il settore ospiti di Roma - Salernitana. Pochi fortunati sono riusciti ad accaparrarsi i 1.950 biglietti caricati tra quelli rimasti disponibili per la vendita nelle ricevitorie. Molti, nell'attesa e nella speranza uscissero altre scorte (inesistenti, visto che il settore era ormai già sold out), si sono riversati per i seguenti 2 giorni nelle ricevitorie di tutta la provincia per sperare in un biglietto, magari dopo aver già anche prenotato mezzi di trasporto e alloggi. Venerdì 11 agosto, verso ora di pranzo circa, sono stati caricati in diverse tranche circa 500 biglietti per la Curva Nord locale o Distinti Nord Est, settori adiacente al settore ospiti. La maggior parte di questi, sono stati acquistati online da tifosi della Salernitana. A questo punto, visto che le autorità hanno deciso di concedere solo 3.350 biglietti nel settore ospiti lasciando tantissimi posti liberi, non sarebbe meglio spostare anche i tifosi granata che hanno acquistato il biglietto in Curva Nord o Distinti Nord Est nel settore ospiti? Spero possiate essere promotori di questa opportunità.