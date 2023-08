Pastena, la segnalazione di un cittadino: "Spiaggia libera diventata lido privato"

Gallery











Un lettore ci segnala che la spiaggia libera posta nei pressi del Mc Donald's di Pastena sarebbe diventata un vero proprio lido privato. "Il servizio - si legge nella segnalazione - doveva essere quello di offrire un servizio se richiesto ma, come si evince dalle foto, alle ore 1.10 del 20 agosto i sostegni degli ombrelloni già sono piazzati. Come è possibile tutto ciò? Quindi si obliga il cittadino a dover richiedere un servizio non obbligatorio per poter avere un porto vicino la riva. Inoltre la spiaggia risulterebbe inaccessibile dato la chiusura sempre abusiva dei varchi di accesso".