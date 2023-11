Auto in sosta vietata nella Ztl vicino al Duomo: la denuncia sui social

Nonostante sia attiva la Ztl (Zona traffico limitato), c'è chi parcheggia la propria auto in sosta vietata a pochi metri dalla Cattedrale di Salerno. Le foto sono state pubblicate, sui social, dal gruppo "Cosa c'è che non va a Salerno?" e sono state scattate, sabato sera, tra via Duomo e Piazza Don Enzo Quaglia. Numerosi i messaggi critici verso l'inciviltà di quei cittadini che si ostinano a non rispettare le regole.