Albori Soulplace, "La verità non esiste" vince il premio Best Screenplay

Il cortometraggio “La verità non esiste” si è aggiudicato il premio Best Screenplay (miglior sceneggiatura) all’Albori Soulplace Film Festival. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta nella chiesa di Santa Margherita, nel suggestivo borgo della Costiera amalfitana che dà il nome alla manifestazione, al termine della proiezione di tutti i lavori premiati.

Il cortometraggio

Il corto è nato da un’idea di Armando Montella, imprenditore cavese con la passione per la fotografia, che ha curato anche la sceneggiatura. “La verità non esiste” è stato realizzato dalla casa di produzione cinematografica Viceversa con la regia di Roberto Cicco. Le riprese sono state effettuate nel 2021 in quella Costiera amalfitana che da sempre è fonte di ispirazione per Armando Montella. Principali location: una villa affacciata sul fiordo di Furore e negli ambienti delle Cantine Marisa Cuomo.