Salerno, presentato in Provincia il progetto "Sportabilty plus"

Presentato a Palazzo Sant'Agostino il progetto “Sportability plus” finanziato dall’Unione Province d’Italia nell’ambito del programma “Game Upi, tutti in campo, nessuno escluso” che promuove, nelle 20 Province ammesse al finanziamento, eventi di sport di comunità per costruire una società più inclusiva, per sensibilizzare ad uno stile di vita sano, per favorire la diffusione della partecipazione alla pratica sportiva e alle attività che sviluppano le abilità motorie dei giovani con disabilità e delle loro famiglie. Hanno partecipato per la Provincia di Salerno il consigliere delegato allo sport Antonio Fiore, il consigliere Gerardo Palladino e la dirigente Gioita Caiazzo. In collegamento on line è intervenuto il vice direttore UPI Claudia Giovannini. Inoltre hanno presentato le proprie attività i vari referenti dei partner di progetto.

Il progetto

“La Provincia di Salerno con il programma Game Upi - dichiara il Consigliere delegato allo sport Antonio Fiore - in partenariato con associazioni sportive, enti sociali e scuole, vuole sostenere lo sport e i suoi valori educativi, come strumento di sviluppo ed inclusione sociale dei giovani. Le attività previste sono divise in macrofasi: Sport e promozione di stili di vita sani, Sport e disabilità, Sport e Comunità, Giochi interprovinciali senza frontiere. Il progetto inoltre prevede un Comitato Giovani, composto da un caposquadra per ognuna delle 20 Province ammesse al finanziamento, cui spetterà il compito di dare corpo alle iniziative, rilanciando così una modalità educativa che, tramite lo sport, dia spazio ai più giovani con lo scopo di costruire una società inclusiva". Il partenariato di progetto, che sì è costituito a seguito di una manifestazione di interesse divulgata dall’Ente, è composto, oltre che dalla Provincia di Salerno, da: UPI Campania, FC Costa D’Amalfi, Fondazione Casamica Onlus, Crazy Ghost, ASD Ginnastica Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, CSI Salerno, ASD Polisportiva Futura 22, ASD Magictime, Istituto di Istruzione Superiore "Domenico Rea". Altri Enti coinvolti sono: Istituto Alberghiero “Ten. Marco Pittoni”, Liceo Scientifico “N.Sensale”, Coop. Sociale Cava Felix, Comune di Pagani, Asd Salerno Guiscards.