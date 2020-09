"Oggi voti? Certo, dopo il matrimonio mi reco al seggio": curiosità a Sassano per gli "sposi elettori"

Prima il matrimonio, poi il voto. Giuseppe e Maria Grazia, due giovani rispettivamente di Atena Lucana e di Sassano, dopo il loro "sì" più importante si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza alle elezioni 2020.

La curiosità

Sorpresa, dunque, presso l’istituto Giovanni Falcone nel plesso scolastico di Silla, dove la sposa vestita con il suo elegante abito si è recata al seggio per adempiere al suo dovere di elettrice. "Auguri a Maria Grazia e Giuseppe ... che il futuro vi sorrida come in questo giorno", ha commentato Valentino Di Brizzi, candidato alle regionali che ha condiviso sui social le foto degli sposini. Tanta curiosità.

Gallery