Stazione Marittima, rimosso il nastro trasportatore dei bagagli: mistero sulla sfilata di Gucci

Stanno facendo il giro dei social le foto pubblicate dalla pagina Facebook “Cosa c’è che non va a Salerno?” che mostrano la rimozione dalla Stazione Marittima del carousel, ossia il nastro trasportatore dei bagagli. Finora non era mai entrato in funzione, ma in queste ore in tanti si chiedono i motivi di tale rimozione.

La curiosità

Sembra che dietro tale decisione ci sia la sfilata di gioielli della famosissima Maison Gucci, che ha scelto la città di Salerno per organizzare un suo importante evento. Insomma, la scomparsa del nastro trasportatore sarebbe dovuta alla manutenzione in corso all’interno della conchiglia di Zaha Hadid per non spoilerare l'iniziativa che andrà in scena nei prossimi giorni. Vedremo.