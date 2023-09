Torna la "Strasalerno", pronta l'edizione 2023: ecco come partecipare

Il 22 ottobre sarà il nuovo grande giorno della Strasalerno, la mezza maratona campana che festeggerà la sua 27esima edizione, confermata come sempre nel corso della sua storia nel calendario nazionale Fidal. Per la città campana l’appuntamento con la propria prova podistica è un momento irrinunciabile del suo autunno, anche perché nel corso degli anni la prova allestita dalla Nissolino Atl.Vis Nova si è guadagnata un enorme prestigio. Anche quest’anno infatti la corsa assegnerà i titoli regionali sulla distanza dei 21,097 km, sarà quindi un evento irrinunciabile per tutti gli appassionati, soprattutto quelli regionali.

La maratona

La gara è disegnata su un circuito di 10,5 km che, stando ai fatti ossia alle edizioni scorse, è davvero tra i più veloci d’Italia. Disegnato attraverso i luoghi più caratteristici della città, con robuste porzioni che costeggiano il mare e sfruttano anche il vento a favore, sarà da coprire due volte, ma si potrà anche optare per un solo giro, con partecipazione aperta ai non competitivi, oppure per la staffetta a coppie, con passaggio del testimone al giro di boa. Prevista anche la “Strasalerno corre per l’autismo”, camminata ludico-motoria di 2,5 km con partenza alle 11:00 aperta a tutti. Epicentro della maratonina sarà il piazzale della Piscina, con il via che verrà dato alle ore 8:45 per la mezza e alle 8:55 per la 10,5 km. Il prezzo di partecipazione ammonta a 25 euro per la mezza individuale, 30 euro a coppia e 10 euro per la 10,5 km, con termine il 10 ottobre. Premiati i primi 15 assoluti e i primi 3 di tutte le categorie. Premi anche per le prime 3 staffette maschili, femminili e miste. Sarà un’altra domenica da ricordare, scoprendo una Salerno diversa e più a misura d’uomo.