SuperEnalotto, la dea bendata bacia Sarno: vinti quasi 500mila euro

La dea bandata bacia Sarno. Nell'ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto di sabato 2 luglio, infatti, è stato centrato un "5 stella" da 487.382,75 euro. La vincita è arrivata presso la tabaccheria in via N. Lavorate Loc. Carresi 1, grazie a una schedina Quick Pick Multistella. Nessun "6" anche in questa occasione: jackpot vola a 233,2 milioni di euro.