Curiosità: quasi completato il teatro Pasolini, spunta anche il ping pong presente prima in piazza Portanova

Quasi completati i lavori della struttura in acciaio del Teatro Pier Paolo Pasolini: come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, ormai l'edificio prende forma. Cresce la curiosità, dunque, per il nuovo teatro cittadino.

Intanto, è stato spostato dinanzi al Pasolini il tavolo da ping pong prima posto in piazza Portanova, dopo che i vandali hanno preso di mira il totem.