Grande festa a Tramonti per i 100 anni di Alfonso Giordano

Grande festa al ristorante “Al Valico di Chiunzi” di Tramonti dove, sabato 23 marzo, si è festeggiato il centesimo compleanno di Alfonso Giordano, che ha potuto celebrare questo traguardo circondato dall'amore della sua numerosa famiglia riunita per l’occasione. Non è mancato l’omaggio dell’amministrazione comunale, con la presenza del sindaco Domenico Amatruda, del vicesindacoVincenzo Savino, dell’assessore Assunta Siani, dei consiglieri Fortunato Amatruda, Luigi D'Antuono, Pietro Giordano e del capogruppo Antonio Giordano.

La biografia

Nato a Campinola il 23 marzo 1924, primo di undici fratelli, nel 1951 convola a nozze con Carolina Amodio, sua compaesana: un amore durato ben 63 anni. Da questa unione sono nati i quattro figli - Rosa, Anna, Consiglia e Vittorio -, dando vita ad una famiglia che ha permesso a Nonno Alfonso di abbracciare e veder crescere 8 nipoti e 10 pronipoti. Una vita intensa e ricca di avvenimenti: durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa ad alcune azioni in collaborazione con gli alleati americani, facendo parte del Corpo dei Carabinieri. Negli anni del Dopoguerra collabora con il corpo della Guardia Forestale nella realizzazione di molti sentieri montani, tutt'ora in uso come percorsi per gli escursionisti, che si diramano in località quali Chiancolelle e Santa Maria a Monte, arrivando sino a Cava de’ Tirreni.Si dedica in seguito alla viticoltura e all'allevamento di bestiame per la produzione del latte, attività che coniuga alla sua grande passione la caccia di animali di piccola taglia. Uomo dedito alla famiglia, padre e nonno amorevole, Alfonso va ad aggiungersi alla lunga lista dei centenari del nostro territorio, che si conferma terra felix per gli uomini e culla di uno stile di vita sano, improntato su un’alimentazione genuina, che permette di mantenersi in perfetta forma e di affrontare al meglio lo scorrere del tempo. Gli anni sciupano la copertina del Libro della Vita, le pagine con qualche ruga ingialliscono, ma il contenuto non cambia: chi è bello dentro, come nel caso di Nonno Alfonso, lo resta per sempre, a dispetto del tempo. Non possiamo che rinnovare i nostri più sinceri auguri ad una persona che tanto ha rappresentato e tutt’ora rappresenta per il nostro paese.