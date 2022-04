Fuga dall'Ucraina, Adelizzi e Conte incontrano Viktoria e Marco ad Eboli

Questa mattina il sindaco di Eboli Mario Conte e il deputato del M5S Cosimo Adelizzi hanno fatto visita a Viktoria e Marco, che finalmente sono riusciti a riabbracciarsi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Viktoria è riuscita a fuggire e a portare con sé anche la sua mamma nonostante le difficoltà.

“È stato un onore poter incontrare questa splendida coppia che ci conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che l'amore vince su tutto, anche sulle bombe di una guerra tanto atroce quanto incomprensibile.Ho seguito questa vicenda fin dall’inizio, ed è davvero emozionante essere testimone di una storia a lieto fine che ha tenuto col fiato sospeso un’intera comunità per circa un mese. Viktoria, quando è scoppiato il conflitto, si trovava in Ucraina, nella città di Kherson. Era andata a fare visita alla madre appena operata a causa di un tumore, ma poi sono iniziati i bombardamenti e si sono ritrovate in trappola. Mi sono subito attivato per aiutarle a lasciare l’Ucraina e giungere in Italia. Voglio ancora una volta ringraziare di cuore l’Unità di Crisi della Farnesina, che attraverso un incessante lavoro ha permesso a loro due e a tante altre donne e bambini di mettersi in salvo e di lasciare alle spalle il pericolo. Alla coraggiosa Vika, alla sua mamma e a tutti coloro che ancora in queste ore stanno arrivando in Italia va il nostro più affettuoso benvenuto. L’intero Paese, a partire dalle piccole comunità del territorio fino ad arrivare alle grandi città, è pronto ad accogliere e a donare la possibilità di un nuovo inizio di pace"