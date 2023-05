Venticinque anni dalla frana di Sarno: cittadinanza onoraria per Aldo Amatruda

Il Comune di Sarno conferisce la cittadinanza onoraria ad Aldo Amatruda, infermiere e cittadino di Roccapiemonte Aldo Amatruda che, nonostante il pericolo incombente, rimase in servizio durante la frana del 5 maggio 1998 per soccorrere i primi feriti perdendo la vita nel tentativo di organizzare il trasferimento dei pazienti in luoghi più sicuri insieme ad altri colleghi. Ad Amatruda fu conferita la Medaglia d’Oro al valor civile e Medaglia d’Oro al merito della Sanità Pubblica dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Le parole del sindaco di Roccapiemonte

“Intanto, un pensiero va alle vittime di quella immane e drammatica tragedia e alle loro famiglie, e siamo contenti che la figura di Aldo Amatruda venga ricordata con questo riconoscimento. E’ importante poi sottolineare, in tema di sicurezza del territorio, che proprio nei giorni scorsi, in materia di interventi per prevenire il rischio idrogeologico, insieme ai colleghi sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese, è stato sottoscritto il Masterplan con il quale si intende mitigare il pericolo di allagamenti, frane e problemi ambientali. Mi impegnerò, in sinergia con gli altri sindaci, per arrivare all’obiettivo che tutti i cittadini auspicano” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.