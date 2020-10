Coltivazioni biologiche: nasce "Zafferano dell'agro"

A San Valentino Torio nasce un'azienda che si occupa di produrre e distribuire zafferano di altissima qualità. L’idea nasce nel 2019 da Marco e Carmine, figli di Valentino Miranda, che un giorno passeggiando tra le campagne del padre hanno pensato ad un modo, che rispettasse passione e tradizione, per dare nuova vita a quelle terre.

L’obiettivo che si erano prefissati era quello di avviare una coltura diversa dalle altre e adottare metodi di lavorazione del tutto innovativi per il territorio. Così hanno pensato di coltivare il crocus sativus, un bulbo, da cui poi nasce il fiore di zafferano.

La lavorazione

Molto particolare è il metodo di lavorazione di questa coltura, denominato BSC (Bio-Sinergico-Consapevole), ispirato alla filosofia dell'agricoltura biologica che permette di creare un ecosistema naturale che non ha bisogno di sostanze chimiche per nutrire le piante, ma ha bisogno solo di un aiuto manuale. Il tutto per migliorare l’intero ambiente circostante e per ottenere un prodotto che apporta realmente dei benefici alla salute dell’uomo.

Le proprietà dello zafferano

Gli stigmi dello zafferano contengono oltre 150 sostanze aromariche volatili fra cui il safranale. Questa particolare sostanza è in grado di influenzare positivamente l’attività celebrale ed infatti viene usata in fisioterapia nel trattamento dei disturbi dell’umore e dell’ansia. Questa spezia favorisce le funzioni digestive e stimola l’apparato digerente. Inoltre negli ultimi tempi, lo zafferano si sta rivelando rimedio naturale molto efficace anche per molti disturbi legati allo stile di vita moderno come stress, depressione.

Maggiori informazioni su zafferanodellagro.com