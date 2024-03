Vi siete mai chiesti che tradizioni pasquali esistono fuori dall'Italia?

Come sappiamo, la Pasqua è la festa cristiana che celebra la resurrezione di Gesù Cristo, molto sentita in Italia e nel mondo. Oltre al legame religioso, la festività appartiene anche alla tradizione pagana che, in occasione dell’equinozio di primavera, festeggia la rinascita della vegetazione e la prosperità dei campi dopo il freddo inverno.

Cosa meno nota, sono i modi curiosi in cui si festeggia in alcune parti del mondo.

Italia : iniziamo ricordando la nostra nazione, che non solo celebra il giorno di Pasqua, ma vive in maniera sentita e solenne anche i giorni precedenti. Il giovedì santo, che commemora la lavanda dei piedi e l’ ultima cena , rappresenta l’ultimo giorno della quaresima e il primo del triduo pasquale. Il venerdì santo celebra la passione e crocefissione di Gesù Cristo con la tradizionale Via Crucis, mentre il sabato santo è il giorno di raccoglimento e attesa della resurrezione , che avviene la domenica di Pasqua.



Una curiosità proveniente dal Sud Ovest della Francia, è la tradizionale omelette gigante , cucinata nella piazza principale delle città.



Spagna : a differenza delle altre nazioni, in Spagna è di centrale importanza la domenica delle Palme, giorno in cui si ricorda l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, dove fu accolto con palme e rami d’ulivo. È dunque usanza appendere foglie di palma a porte e finestre per proteggere la casa da streghe e spiriti maligni . Durante l’intera Settimana Santa, in tutte le regioni, si organizzano rievocazioni e processioni con penitenti incappucciati, i Nazarenos.



La tradizione prevede anche la decorazione di rami di betulla con uova dipinte e piume : sembra che questi rami decorati possano accelerare l’arrivo della primavera.



