Serie B: Derby al Pala Longo contro Avellino. Coach Ponticiello: "Nutrire la nostra rabbia"

Quaranta minuti importanti, per tanti motivi. Tantissimi. Perché bisogna rialzarsi immediatamente dopo l’ultima sconfitta, perché il prossimo sarà un derby e perché bisogna arrivare nel migliore dei modi al playoff. E allora l’imperativo non cambia neppure questa volta, vietato sbagliare domenica al Pala Longo alle 18:00 contro l’IVPC Del Fes Avellino (ingresso gratuito).

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Nell’ultimo periodo abbiamo sempre reagito meglio rispetto al passato dopo una gara non positiva, vedi con Roseto dopo il ko di Sala, per cui su questo aspetto dovremo investire molto. Come ho spesso detto negli ultimi tempi, dobbiamo assolutamente nutrire la nostra rabbia. Tutto ciò consci del fatto che affronteremo un avversario che negli ultimi due mesi ha fatto davvero bene, che insieme alla Luiss, a Ruvo e a Roseto sta di fatto viaggiando a passo spedito. Sarà un derby duro e difficile, per fare bene quindi sarà estremamente importante sapere cosa dover fare ma anche cosa non dover fare nel corso della gara, esempio non lasciare emotivamente dazio a un errore piuttosto che a un momento positivo dell’avversario. Per cui sarà fondamentale restare dentro alle nostre regole dal primo all’ultimo minuto, ricordandosi che al di là del valore di chi avremo di fronte le difficoltà nel girone di ritorno non fanno altro che crescere di partita in partita”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmessa in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.