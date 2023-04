Serie B: La Virtus di scena a Ruvo. Coach Ponticiello: "Intensità e attenzione"

All’interno del suo uovo di Pasqua la Lars Virtus Arechi Salerno ha trovato una gran bella sorpresa, ma la vittoria ottenuta contro una corazzata come Roseto non può e non deve certamente bastare. Lo impone la classifica e una categoria da conservare, con le unghie e con i denti. Fondamentale, dunque, provare a ripetersi anche domenica (18:00) in casa della Tecnoswitch Ruvo di Puglia, altra seconda forza del girone D del campionato Old Wild West.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Vincere aiuta a vincere, sarà anche una frase abusata ma è estremamente vera. Anche perché le vittorie come quelle contro Roseto, ancor di più se porti a termine un piano partita complesso, ti donano sicurezze. Ma per confermarci con un nuovo avversario di valore come Ruvo dovremo giocare una gara di altissimo livello sia per quello che riguarda l’intensità che l’attenzione, solo moltiplicando in maniera esponenziale questi fattori potremo giocare un match di grandissima qualità. Naturalmente sappiamo bene che non sarà per nulla facile contro un avversario che si giocherà tanto in vista del suo futuro prossimo, ciò però deve esclusivamente spingerci a dare quel qualcosa in più citato in precedenza. Ma in tal senso sono positivo in quanto dalla gara contro Cassino di tre mesi all’ultima contro Roseto della settimana scorsa la squadra ha alzato notevolmente il livello di auto-esigenza nel corso degli allenamenti”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmessa in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.