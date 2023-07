Virtus Arechi Salerno: Simone Controne è il nuovo preparatore fisico della Lars

Da una parte la costruzione del roster e dall’altra la costruzione dello staff tecnico, prosegue spedito il lavoro della Lars Virtus Arechi Salerno in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie B Nazionale.

In attesa delle prossime importanti novità riguardanti la squadra, il ds Corvo ha intanto completato lo staff 2023-24 con l’arrivo del preparatore fisico Simone Controne che lavorerà con la Serie B e con il settore giovanile. Il classe 1998, considerato tra i più promettenti del panorama campano, vanta all’interno del suo curriculum una Laurea triennale in Scienze Motorie e la Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport, un master in Ricerca e Valutazione in Scienze dello Sport in lingua inglese, FMS 1 e 2, esperienze ai massimi livelli del volley maschile, nonché un prestigioso percorso nella pallacanestro che l’ha visto prima protagonista dal 2019 al 2022 a Battipaglia (assistente in A1 e A2 femminile, capo in B femminile, D Maschile e settore giovanile) e poi nella scorsa stagione al Valdiceppo dove ha ricoperto il ruolo di preparatore per la C Gold e per le giovanili impegnate nei campionati di Eccellenza.

Seguono le prime parole da blaugrana di Simone Controne: “Arrivo in una società importante e ambiziosa, sarà davvero stimolante poter lavorare in B Nazionale e con un settore giovanile così prestigioso. Sono davvero molto contento e non vedo l’ora di ritornare in palestra e di poter dare il mio contributo, intanto però con lo staff siamo già a lavoro. Il primo approccio con il coach è stato subito positivo, così come con gli assistenti che già conoscevo”.

Il benvenuto in blaugrana è affidato al ds Corvo: “Come nel caso del roster, anche per quello che riguarda lo staff tecnico abbiamo deciso di puntare su professionisti giovani, di valore e motivati nel voler costruire insieme al club qualcosa di importante in vista del debutto in B Nazionale. Per questo motivo la scelta è ricaduta subito su Simone che siamo sicuri diventerà un valore aggiunto della nostra squadra di allenatori”.

Altresì, per la Lars Virtus Arechi Salerno è doveroso salutare e ringraziare il prof. Tiziano Megaro per l’impeccabile lavoro svolto nelle ultime tre stagioni. A lui, così come ad Andrea Dipino punto fermo delle giovanili nelle ultime due stagioni, è rivolto un grande in bocca al lupo in vista della prossima esperienza lavorativa che li vedrà protagonisti in Serie A1.