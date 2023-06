La Lars Virtus Arechi Salerno rileva da Rieti il titolo di B Nazionale

Lars Virtus Arechi Salerno annuncia di aver ufficialmente rilevato dalla società sportiva Real Sebastiani Rieti il titolo di B Nazionale.

Per la settima stagione consecutiva il club del presidente Nello Renzullo parteciperà da protagonista al terzo campionato nazionale, e lo farà grazie agli sforzi proprio del numero uno blaugrana che con la solita passione continua a portare avanti un progetto che oltre all’aspetto strettamente sportivo ha come obiettivo anche quello dell’inclusività. La volontà, infatti, è di continuare a costruire e crescere non solo in campo ma anche all’esterno e quindi al fianco di un territorio, quello di Salerno e della sua provincia, che merita di vivere momenti entusiasmanti. Emozionanti.

Esattamente per questi motivi la Lars Virtus Arechi Salerno è pronta a ripartire: come prima, più di prima.

Ora, dopo aver seguito il corretto iter per l'acquisizione del titolo sportivo, la Virtus resta in attesa, come per ogni questione burocratica legata alla FIP, dell'approvazione federale che in questo caso avverrà entro la metà del mese di luglio.