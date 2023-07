LBA, grande colpo della Givova Scafati: scelto il playmaker

La Givova Scafati ufficializza la firma per la stagione agonistica 2023-2024 di LBA dell’atleta, di nazionalità statunitense, Gerald Robinson. Si tratta di un play-guardia dal fisico molto solido, dotato di buone caratteristiche da difensore sul perimetro e con un’ottima visione di gioco. Esperienza, affidabilità, versatilità e costanza di rendimento sono le sue principali caratteristiche.

Nato il 10 febbraio del 1989 a Nashville, nel Tennesee, Gerald Robinson è alto 185 cm per 80 kg di peso. E’ cresciuto cestisticamente presso la Tennesee State University (NCAA) tra il 2007 ed il 2009 (esperienza terminata con 17,8 punti, 3,9 rimbalzi e 3,9 assist di media), per poi chiudere il suo percorso formativo alla University of Georgia fino al 2012 (terminato con 14,2 punti, 3,8 rimbalzi e 3,6 assist di media).

La prima esperienza lontano dalla patria risale al 2012-2013, stagione in cui ha indossato la maglia dei Leuven Bears nel campionato belga, in cui si è distinto con 14,5 punti, 2,9 rimbalzi e 2 assist di media. La stagione successiva è andato in Israele, dove ha vestito la canotta dell’Hapoel Giboa Galil Elyon, con cui, oltre a partecipare al campionato di massima serie (12,4 punti, 2,4 rimbalzi e 2,8 assist di media) ha preso parte anche alla Balkan League (13 punti, 2,2 rimbalzi e 2,6 assist di media), raggiungendo la finale della competizione.

Nella stagione 2014-2015 ha giocato invece in Lettonia per il VEF Riga, con cui ha preso parte anche all’Eurocup (16,1 punti, 3,8 rimbalzi e 3,3 assist di media), aggiudicandosi anche il titolo di giocatore dell’anno 2015, mentre il campionato successivo (2015/2016) lo ha disputato in Francia con il JSF Nanterre, prendendo parte sia al campionato di massima categoria (13,1 punti, 3 rimbalzi e 4,1 assist di media) che all’Eurocup (11,1 punti, 2,7 rimbalzi e 3,3 assist di media).

E’ poi passato in Iran per giocare con il Bandar Imam Harbour, partecipando anche alla FIBA Asia Champions Cup (17,6 punti, 4,4 rimbalzi e 5,1 assist di media), per poi spostarsi a marzo 2017 all’Alba Berlino in Germania, dove ha disputato dieci incontri con 11 punti, 2,3 rimbalzi e 3,8 assist di media.

Dal 2017 al 2019 è tornato in Francia, indossando i colori del Monaco (14,7 punti, 2,2 rimbalzi e 3 assist di media il primo anno; 11 punti, 3,4 rimbalzi e 4,3 assist di media il secondo anno), con cui ha preso parte anche all’Eurocup.

Nel 2019-2020 ha giocato per il Promitheas Patras in Grecia fino a gennaio, per poi passare in Turchia al Bursaspor Durmazlar (10,6 punti, 2,1 rimbalzi e 3 assist di media). La prima esperienza italiana risale invece al campionato 2020-2021 in cui ha militato nelle fila della Virtus Roma prima e della V. L. Pesaro poi, anche se la stagione l’ha poi terminata in Francia con il JDA Dijion Bougogne (10,4 punti, 1,6 rimbalzi e 1,4 assist di media).

Nel 2020-2021 ha fatto ritorno in Germania al Chemnitz, ma già a novembre ha lasciato i teutonici per fare ritorno in Italia, alla Dinamo Sassari, in cui si è distinto con 13,6 punti, 2,5 rimbalzi e 7,1 assist di media, numeri che gli sono valsi la riconferma la stagione seguente in cui ha fatto registrare statistiche importanti sia in campionato (11,7 punti, 2,5 rimbalzi e 4,6 assist di media) che in Champions League (12,5 punti, 2,2 rimbalzi e 5,2 assist di media).

"Non vedo l’ora di unirmi alla squadra - dichiarazione Gerald Robinson - per competere al livello più alto possibile e aiutarla a raggiungere i migliori traguardi".