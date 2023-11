Serie B: primo squillo in trasferta. La Virtus Arechi Salerno espugna Rieti

Squadra in casa

La più attesa, la più bella, la più importante. Nel nono turno del campionato di Serie B Old Wild West la Lars Virtus Arechi Salerno supera a domicilio la Npc Rieti col punteggio finale di 62-68 e fa registrare il primo successo esterno della stagione, al termine di un match autoritariamente condotto nel corso dei quaranta minuti. Due punti preziosissimi, in occasione di un vero e proprio scontro-diretto che consentono ai ragazzi cari al patron Renzullo di migliorare sensibilmente la propria classifica ed accrescere entusiasmo e autostima in un momento delicato e significativo della stagione.

La partita

I blaugrana si presentano alla sfida del PalaSojourner privi di Spizzichini e Capocotta (entrambi convocati ma non impiegati sul parquet), in starting five coach Sciutto lancia il giovane Spinelli a dirigere le operazioni ed il feedback del play partenopeo è decisamente positivo su ambo i lati del campo.

Nel primo quarto gli attacchi fanno molta fatica ma la difesa della Virtus è decisamente encomiabile per aggressività e capacità di togliere certezze all'attacco reatino. I primi dieci minuti di gioco vedono Salerno imporre i ritmi giusti alla contesa e trovare canestri significativi sull'asse Staselis-Kekovic (7 punti per il primo, 6 per il secondo). Al decimo è già +10 per i viaggianti, con Rieti poco precisa al tiro dalla distanza e piuttosto nervosa con il pallone tra le mani.

I secondi dieci minuti fanno registrare un importante break della Npc (7-0), Salerno perde un po' il filo del proprio gameplay difensivo ma a rimettere le cose a posto ci pensa Matrone con un'importante conclusione spalle a canestro. Entrambe le squadre, poi, entrano in un vortice di palle perse ed errori in sede di costruzione della manovra, Rieti questa volta ne approfitta e si riporta persino a -3.

Puntuale, come un orologio svizzero, arriva il timeout del capo-allenatore blaugrana, la reazione ospite è imminente con un controbreak di 0-9 ed il provvisorio 17-29 che vuol dire massimo vantaggio Lars. La Npc accusa il colpo, Salerno gioca una pallacanestro essenziale e lucida, portandosi avanti addirittura di 16 lunghezze all'intervallo lungo, complice un canestro da sette metri di un indemoniato Staselis (24-40 all'intervallo).

Terzo quarto: il copione della gara è scontato, Rieti prova a rientrare malgrado il nervosismo si percepisca lontano un miglio, Salerno punta a crescere in continuità e a conservare una dote più che significativa, Arnaldo si iscrive offensivamente alla partita con un paio di conclusioni dal peso specifico rilevante che tagliano momentaneamente le gambe ai ragazzi di coach Ponticiello e al tentativo di rientrare dei padroni di casa. Lo scarto tra Npc e Lars si affievolisce ma i blaugrana custodiscono gelosamente la doppia cifra di gap (42-53 al trentesimo).

Nell'ultimo quarto la stanchezza si fa sentire, Rieti è spalle al muro e deve trovare una reazione che, in effetti, arriva e paradossalmente nel momento più complesso della gara: capitan Cucco colpisce dalla distanza per il nuovo +14 (42-56), Rieti appare spacciata, ancor più dopo il doppio tecnico ai danni di Cassar che lascia il parquet ma - proprio quando sembra finita - ecco che i laziali si riavvicinano con i centri di Markovic, Da Campo e Melchiorri, quest'ultimo bravo a conquistare una palla vagante sottocanestro e a rubare il tempo al ben più piazzato Matrone (56-60).

Arriva la nuova sospensione della panchina di Salerno, coach Sciutto disegna un attacco fondamentale che vede ancora Arnaldo trovare due punti letteralmente vitali per i suoi: Rieti ci prova fino in fondo ma non è serata, Salerno mostra testa e muscoli e la porta a casa con Acunzo protagonista a cronometro fermo.

Gli ultimi istanti di gara servono solo a rendere più emozionante l'avvicinamento alla sirena finale e al primo, fantastico e desideratissimo successo esterno della Lars, capace di far sua la posta in palio e di conquistare due punti di importanza capitale nell'economia di una stagione sempre più avvincente.

NPC RIETI - LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 62-68 (8-18; 16-22; 18-13; 20-15)

Npc Rieti: Mele 2, Melchiorri 10, Markovic 14, Da Campo 11, Perella 0, Reginaldi ne, Cassar 16, Cusenza 2, Imperatori ne, Bacchin 7, Del Sole 0, Margarita ne. Coach: Ponticiello.

Lars Virtus Arechi Salerno: Kekovic 10, Staselis 20, Matrone 5, Arnaldo 14, Acunzo 11, Spizzichini ne, Cucco 8, Lucadamo ne, Spinelli 0, Capocotta ne. Coach: Sciutto.