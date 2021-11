Serie A2 femminile, Battipaglia cede al PalaZauli contro Civitanova Marche

Nell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A2 Femminile sconfitta pesantissima per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia che Al PalaZauli, dopo un buon primo tempo chiuso sul +10 sparisce dal parquet, consegnandosi alla rimonta dell’ASD Fe.Ba. Civitanova Marche. Il match termina con il punteggio di 54-59.

La partita - Inizio positivo per una Battipaglia che scatta subito in avanti, 10-5 al 3’. Al 6’, la O.ME.P.S. Givova è sempre avanti +6, 15-9, na nella seconda parte del primo quarto, sono le ospiti a fare meglio. Le marchigiane ne approfittano e guidate da Paoletti e Perrotti, chiudono la prima frazione sul -2. Al 10’, siamo sul 18-16.

Ad inizio secondo quarto, bella reazione di Battipaglia che, in due minuti, con Logoh e De Feo in evidenza, piazza un parziale di 7-0 che la fa volare sul +9, 25-16 al 12’. È un periodo scandito da parziali e controparziali. Tant’è vero che le ospiti ne piazzano uno di 0-6 che le riavvicina in maniera considerevole (25-22 al 16’) per poi subirne un altro, di 8-0, firmato dalle padrone di casa che, trascinate da Potolicchio e De Feo, al minuto 18 si ritrovano sul +11 (33-22). Il punteggio, nei due minuti successivi, non subisce variazioni significative. All’intervallo lungo, Battipaglia è avanti di 10 (35-25).

Il terzo quarto è molto meno effervescente rispetto alle prime due frazioni. Nella prima metà del periodo si segna con il contagocce. Nella seconda metà del quarto, si acuiscono le difficoltà della Givova che si smarrisce, sbaglia tantissimo e subisce la rimonta delle marchigiane che, con una sontuosa Gonçalves, chiudono il periodo ad un solo punto di distanza. Al 30’ il tabellone recita 45-44.

Nel quarto finale Battipaglia non segna più e, ad inizio frazione viene superata da Civitanova Marche che, con due canestri consecutivi di Bocola, al minuto 33 è avanti di 3 (45-48). Nel finale, Gonçalves, Paoletti e Bocola sono inarrestabili e firmano i canestri e le giocate che consentono alle marchigiane di espugnare lo Zauli. Risultato finale: 54-59.

Il tabellino ufficiale di O.ME.P.S. Givova Battipaglia-ASD Fe.Ba. Civitanova Marche 54-59. Progressione dei Parziali: 18-16; 35-25; 45-44; 54-59

O.ME.P.S. Givova Battipaglia: Logoh 13, Lombardi, Gerostergiou 2, Feoli, Potolicchio 17, Montiani NE, Chiapperino, Dione, De Feo 9, Susca 2, Chiovato, Milani 11. Coach: Maslarinos.

ASD Fe.Ba. Civitanova Marche: Perrotti 6, Gonçalves 17, Paoletti 17, Angeloni, Bocola 11, Trobbiani, Binci 8, Severini, Giacchetti NE, Malintoppi NE, Pronkina. Coach: Carmenati.