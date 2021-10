Basket, CJ Basket Taranto - Virtus Arechi Salerno 82 a 76

La Virtus Arechi Salerno lotta ma è costretta ad arrendersi al supplementare. Ai ragazzi di coach Di Lorenzo non è bastato essere padrone del gioco per lunghi tratti sul difficile campo della CJ Basket Taranto. I padroni di casa riescono a vincere portando a casa i primi due punti stagionali.

Parte bene la Virtus, con Coltro che con i suoi 4 punti da subito ritmo e fiducia ai blaugrana che, nonostante Marini costretto immediatamente alla panchina causa due falli, tocca il +10 al 7' quando Rinaldi realizza la tripla del 6-16. I padroni di casa reagiscono e allo scadere della prima frazione trova il canestro del sorpasso con la “bomba” dall'angolo di Conti. Sempre dal perimetro i padroni di casa, spinti da Gambarota e Carone, provano a costruire un vantaggio più rassicurante. Ma il -7 la Virtus riesce a ridurlo in pochi possessi (-2 all'intervallo lungo). Nella ripresa fa anche meglio, la grande intensità in difesa e le mani calde di Mennella e Marini in attacco rappresentano il binomio perfetto per ribaltare il punteggio (39-47). Come accaduto, però, in precedenza, anche in questa circostanza Taranto prima riesce a ridurre il gap e poi a colpire dall'arco dei tre punti allo scadere della terza frazione (Diomede per il 54-52). Ma non sarà l'ultimo controsorpasso. Il copione, infatti, non muta neppure nell'ultima frazione, momento nel quale Mennella diventa il vero protagonista in entrambe le metà campo trascinando la Virtus sul nuovo +7. Ma ovviamente non basta neppure questa volta, Taranto rimonta nuovamente e si va così al supplementare dove la squadra di casa si dimostra più lucida (82-76 il finale).

CJ BASKET TARANTO-VIRTUS ARECHI SALERNO 82-76 dts (20-19, 37-36, 54-52, 67-67)

CJ Basket Taranto: Sergio 8, Erkmaa 17, Conti 12, Diomede 9, Gambarota 18, Klanskis 2, Ponziani 8, Liace ne, Cianci ne, Carone 8. Coach: Olive

Virtusn Arechi Salerno: Rinaldi 12, Marini 15, Coltro 7, Rajacic 7, Bonaccorso 12, Mennella 17, Valentini 2, Romano, Peluso ne, Cimminella 4, Caiazza ne. Coach: Di Lorenzo