Al via il 2023 con il derby contro Caserta. Coach Ponticiello: “Importanti ritmo e difesa”

Si riparte, con una voglia matta di voler spingere subito forte sull’acceleratore. Dopo la convincente vittoria ottenuta in casa di Avellino in chiusura di 2022, la Lars Virtus Arechi Salerno va alla ricerca di conferme in occasione della prima gara del 2023. E che gara. Domenica alle 18:00 i blaugrana sfideranno al Pala Carmine Longo la Ble Decò Caserta attuale seconda forza del girone D del campionato di Serie B Old Wild West (ingresso, come sempre, gratuito).

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Ci attende una gara importante, ogni derby genera sempre una grande attesa. Vogliamo a tutti i costi vincere per riacquisire concretamente ritmo, continuità e di conseguenza anche i due punti in casa dopo un po' di tempo. Siamo, ovviamente, consapevoli del valore del nostro prossimo avversario, ma lo siamo anche del notevole lavoro che abbiamo svolto nel corso della pausa. Mi aspetto, quindi, che la squadra abbia la capacità di imporre i ritmi sui quali stiamo costruendo le nostre certezze, ma anche di mettere in mostra per tutti i quaranta minuti le qualità difensive che nelle precedenti partite abbiamo messo sì in evidenza ma soltanto a sprazzi”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.