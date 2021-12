Serie B: La Virtus Arechi Salerno torna alla vittoria. Battuta Formia

Al termine di una partita scorbutica la Virtus Arechi Salerno batte il Meta Formia tornando subito al successo dopo il ko di Torrenova.

Complice forse anche le tre gare in una settimana, al Pala Longo rispetto agli standard stagionali non si vivono momenti indimenticabili. Gli errori infatti si susseguono e la partita ha nella Virtus solo un finto padrone nel primo tempo. Bonaccorso e Mennella cercano di dare al 6' la prima scossa all'incontro con 5 punti a testa, poi Coltro in chiusura del primo quarto si fa trovare pronto dal perimetro per il +8 (massimo vantaggio). Ma sono sprazzi, piccoli sprazzi. Di fatto anche nel secondo periodo tutto è condizionato dai tanti errori che commettono entrambe le squadre (meno del 36% dal campo). Tutto questo sta bene a Formia che al 13' si porta anche sul -2 con il canestro di Di Dio, poi però prima del ventesimo un paio di giocate di Valentini nel pitturato e qualche recupero difensivo del giovanissimo Caiazza ridanno un po' di tranquillità a Salerno che poi comincia la ripresa con un piglio del tutto diverso.

Bastano tre minuti al trio Mennella-Coltro-Rinaldi per spingere la Virtus verso la vittoria. Il +12 infatti diventa poco dopo anche +20. Formia comunque nel finale, con Mazic fuori per falli, non molla e ci prova spinta da Schivo e Lurini, ma tra un tecnico e un antisportivo fischiati in una serata decisamente strana non c'è possibilità di poter rimettere tutto in discussione.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Conquistata una vittoria dopo una settimana di alti e bassi, in attesa della trasferta di Cassino siamo contenti di averne già a referto 8. Dopo mercoledì, complice l'amarezza, non era facile rispondere presente, ma nonostante una gara particolare i ragazzi hanno provato a fare tutto quello che bisognava fare dal punto di vista tattico”.

Virtus Arechi Salerno - Meta Formia 86-72 (21-13, 16-17, 32-22, 17-20)

Virtus Arechi Salerno: Marco Mennella 14 (3/10, 0/2), Niccolò Rinaldi 13 (1/3, 1/6), Andrea Valentini 12 (5/10, 0/0), Antongiulio Bonaccorso 11 (4/6, 1/3), Leonardo Marini 9 (4/10, 0/1), Luigi Cimminella 9 (1/2, 2/4), Mattia Coltro 8 (1/2, 1/2), Vladimir Rajacic 5 (1/3, 1/4), Raffaele Romano 5 (2/4, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 37 - Rimbalzi: 52 26 + 26 (Andrea Valentini, Leonardo Marini 12) - Assist: 19 (Luigi Cimminella 5)

Meta Formia: Niccolò Lurini 20 (5/6, 1/4), Federico Schivo 14 (4/6, 1/2), Gabriele Scianaro 10 (2/2, 2/5), Leonardo Di dio 9 (3/8, 0/1), Riccardo Agbortabi 8 (4/13, 0/0), Armin Mazic 5 (1/2, 1/3), Simone Farina 3 (0/1, 0/2), Nemanija Dosic 3 (1/2, 0/0), Giuseppe Prete 0 (0/0, 0/1), Andrea Marino 0 (0/0, 0/0), Francesco Tartaglione 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Riccardo Agbortabi, Armin Mazic 7) - Assist: 9 (Gabriele Scianaro, Leonardo Di dio, Armin Mazic 2)