Serie B: La Virtus cerca continuità contro Taranto. Coach Ponticiello: “Energia, attenzione e disciplina”

Ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato, ora la Lars Virtus Arechi Salerno deve ritrovare anche la continuità. Assolutamente. A partire da domenica quando alle 18:00 riceverà al Pala Longo di Capriglia la CJ Basket Taranto.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Non bisogna commettere l’errore di valutare Taranto in base all’ultimo risultato, bensì bisogna tenere in considerazione l’ultimo mese e mezzo durante il quale ha battuto, tra le altre, Ruvo in casa e Sant’Antimo in trasferta dove di fatto non ha vinto quasi nessuno. Per cui la consapevolezza della tipologia dell’avversario ci deve spingere ulteriormente a interpretare la gara di domenica nella maniera giusta: mettendoci grandissima energia, attenzione e disciplina in entrambe le metà campo, provando quindi a cavalcare quanto di buono fatto a vedere a Monopoli. Al tempo stesso, però, dobbiamo essere consapevoli di dover fare un passo in avanti dal punto di vista dell’efficienza cestistica, perché solo così si può pensare di vincere la partita”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.