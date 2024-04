Paper Week 2024: tutto pronto a Salerno per la giornata di apertura

Grande attesa per la Paper Week 2024, la grande campagna corale di formazione e informazione su carta e cartone e sul loro riciclo, promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

Paper Week

La città di Salerno, eletta quest’anno Capitale del Riciclo di Carta e Cartone sarà protagonista, a partire da lunedì 8 aprile, della Paper Week 2024 con un palinsesto speciale organizzato da Comieco con il patrocinio di Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, Salerno Letteratura, CNA Salerno.

Già da questa mattina, però, come dimostra il video pubblicato sui social network da Salerno Pulita, sono partite le prime iniziative legate alla manifestazione: la passeggiata ecologica, l’inaugurazione della mostra fotografica allestita su Corso Vittorio Emanuele, 75 da CNA Salerno e la condivisione, presso il Centro di raccolta Mobile, in via Solferino, nel quartiere di Santa Margherita di post-it per sostenere la difesa dell’ambiente

Il programma di lunedì 8 aprile

Convegno “L’industria nazionale del riciclo di carta e cartone: Le potenzialità del Meridione per un’economia sempre più circolare” ore 9:30 – Salone dei Marmi del Comune di Salerno

La IV edizione della Paper Week si apre sulle potenzialità del Meridione per l’ulteriore sviluppo della raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone, anche grazie ai progetti cofinanziati dal PNRR. Il Convegno sarà un’occasione per discutere sulle prospettive della filiera, da sempre modello di circolarità, anche alla luce del nuovo regolamento degli imballaggi PPWR.

Interverranno: Alberto Marchi Presidente Comieco, Francesco Capobianco Nomisma, Laura D’aprile Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE, Andreas Walser Co-Chair 4EverGreen, Michele Bianchi Presidente Federazione Carta e Grafica, Filippo Brandolini Presidente Utilitalia, Fabio Costarella Vice Direttore Generale CONAI, Antonio Decaro Presidente ANCI, Luciano Di Maio Professore ordinario Università di Salerno, Pio Savoriti Delegato relazioni internazionali Unirima, Mattia Pellegrini DG ENV Commissione Europea, Massimiliano Salini Shadow Rapporteur PPWR e membro Commissione ENVI Parlamento Europeo, Patrizia Toia Rapporteur opinione ITRE PPWR e Vicepresidente Commissione ITRE Parlamento Europeo.

Le conclusioni saranno affidare a Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania. Modera Raffaella Polato Corriere della Sera. L'evento sarà tramesso anche in diretta streaming.

Annullo filatelico speciale presso il porticato del Comune di Salerno in via Roma - dalle ore 9 alle ore 13

“Salerno Capitale del riciclo di Carta e Cartone” sarà protagonista di un Annullo Filatelico Speciale realizzato da Poste Italiane Filatelia. La Filatelia promuove le eccellenze e le tradizioni artistiche, culturali, sociali e paesaggistiche di tutto il Territorio Nazionale attraverso l’emissione di francobollo o annullo dedicato. L’annullo speciale riproduce con scritte e immagini il tema della manifestazione.

Evviva la Carta! - ore 17-18, Centro Sociale ed Aggregativo “Il Girasole”, viale Massimo D'Azeglio, 8 Salerno

Laboratorio creativo di riciclo della carta con produzione di oggetti di uso comune, come lampade e oggettistica varia, organizzato da Cooperativa Sociale Fili d'Erba.

Ricicloaperto

Storico evento organizzato da Comieco che offre l’opportunità – principalmente alle scolaresche – di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia, tra musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Comieco per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati.

Otto gli impianti che partecipano in Campania dove sono attesi circa 1.500 studenti: la cartiera Cartesar Spa a Pellezzano (SA), il Museo della Carta di Amalfi (SA), le cartotecniche Antonio Sada & figli SpA a Sant’Antonio di Pontecagnano (SA) e Italpack Cartons srl a Lacedonia (AV), gli impianti di recupero Ageco Sud Srl a Salerno, Eco Sistem S.Felica srl a Nola (NA), Irpinia Recuperi srl ad Atripalda (AV), Langella Mario srl a Volla (NA).

Paper Week Challenge

La Paper Week Challenge è un quiz a premi dove vince chi ne sa di più su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Ogni sera, da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024 alle 19.00 la manche in diretta streaming aperta a tutti per contendersi il titolo di “esperto in cartologia” e un buono acquisto Amazon del valore di 100€. La partecipazione è gratuita; la preiscrizione è obbligatoria attraverso l'apposito form sul sito https://www.comieco.org/paper-week-challenge-2024/.

Ricicli-AMO - dal 8 al 12 aprile, ore 16-17:30, Centro polifunzionale e aggregativo, via Moscati 5 Salerno

Laboratorio di riciclo creativo organizzato da Associazione ONMIC incentrato sulle tecniche di tinkering con materiale di recupero per educare i bambini al riciclaggio e riuso dei materiali; allestimento di uno spazio mostra per esporre i prodotti realizzati dai minori e disabili dei centri educativi dell’ONMIC e di uno spazio multimediale per proiettare gli interventi dei minori sul tema del riciclo e della tutela dell’ambiente.

Carta, una Passione Sostenibile: Educare, Riciclare, Premiare - dall’8 al 14 aprile, Comune di Fisciano (piazza) dalle ore 10 alle ore 12:30: Scuole di Fisciano dalle ore 9:30 alle ore 12:00; Isola ecologica dalle ore 7 alle ore 12:30

Diverse attività organizzate da Fisciano Sviluppo e pianificate tra formazione per le scuole (laboratori didattici) e promozione della raccolta differenziata con una campagna di sensibilizzazione per incentivare i cittadini a conferire carta, cartone e cartoncino presso l'isola ecologica di Fisciano (SA), premiando attraverso l'app "Fisciano Differenzia" i cittadini che partecipano attivamente al riciclo con ecopunti aggiuntivi e gadget sostenibili.

Isola ecologica del tesoro - Giornate ecologiche dedicate al corretto riciclo della carta e utilizzo del sacco di carta per la raccolta della carta

Isola ecologica del tesoro: dall’8 al 13 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 12:30; Giornata ecologica Comune di Sorrento, 14 aprile dalle ore 9:00 alle ore 12:30

L’iniziativa delle giornate ecologiche, organizzata da Penisola Verde Spa, consiste nello spiegare il percorso del riciclo della carta e del cartone agli studenti e a tutti i cittadini, partendo attivamente dalla raccolta presso le isole ecologiche della città. L’iniziativa si svolge presso i Centri di Raccolta comunali gestiti da Penisolaverde.

