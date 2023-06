Mister Sousa mantiene la promessa: in visita alla famiglia dell'Acchiappavip

Abbracci e commozione a casa di Francesco Caterina, per tutti l'Acchiappavip. Dopo Memo Ochoa, infatti, anche il mister Paulo Sousa è andato a far visita alla famiglia di Caterina, in particolare il padre che, a causa di problemi di deambulazione, non può seguire dal vivo la squadra del cuore.

La visita

Glielo aveva promesso a campionato in corso: "Salviamoci prima e dopo vengo a trovarti per un caffè". E così è stato. La visita del mister ha commosso tutta la famiglia Caterina e, naturalmente, anche tanti tifosissimi granata.

