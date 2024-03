Salernitana - Lecce: l’arrivo di Iervolino allo stadio

C'è anche Danilo Iervolino alo stadio Arechi, per assistere alla delicata sfida casalinga contro il Lecce. In settimana, è stato esposto uno striscione all'esterno dell'impianto sportivo. Firmato "Cordiali Saluti Salerno", ha chiesto al patron granata chiarezza per il futuro.

La Salernitana è schiacciata sul fondo della classifica e l'allenatore Liverani, nella conferenza di presentazione, ha parlato con tono dimesso e di "stagione andata". Ora la proprietà aspetta un segnale di risveglio e vitalità da parte della squadra e anche da parte dell'allenatore, il terzo della stagione, alla sua quinta partita alla guida della Salernitana.

Copyright 2024 Citynews