VIDEO | La titolare de "La Tramontina" mette in fuga un rapinatore in via Nizza

Il fatto è stato registrato alle 18.45 del 29 agosto, presso il punto vendita La Tramontina, a due passi dallo stadio Vestuti. Disperati, i commercianti, per i rischi a cui sono esposti a causa del mancato monitoraggio nel quartiere: in coro chiedono maggiori controlli nella zona in orario pomeridiano e serale