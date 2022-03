VIDEO | Incendio nel capannone ad Eboli: ecco gli ultimi focolai accesi

Sono in corso le operazioni di smassamento (come mostra il video) per spegnere i focolai residui e messa in sicurezza delle strutture del capannone, andato in fiamme nella serata di ieri ad Eboli, che, a causa del vento, potrebbero provocare problemi per la pubblica e privata incolumità. Al momento sono al lavoro le squadre del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno e i mezzi dei Gruppi Operativi Speciali Vigili del Fuoco con escavatori e mezzi cingolati.

