Salerno: dove allenarsi o praticare yoga all'aperto

Con l'estate ed il caldo l'ideale per mantenersi in forma è fare attività fisica all'aperto. Molto spesso, nei parchi cittadini, scuole e palestre organizzano dei corsi per aggregare appassionati e neofiti di alcuni sport.

Sport

Up&Down fitness organizza, nei mesi di luglio ed agosto delle sessioni di allenamento gratuito all'aperto nel Parco Pinocchio che conistono in

una fase di riscaldamento blanda di 10min

allenamenti aerobici/anaeroboci (scatti, jumps, piegamenti, squats, e altro)

eventuale utilizzo di corde, kettlebells, trx, e altri attrezzi

lavoro funzionale sugli addominali

stretching globale

L'allenamento gratuito è aperto a tutte le fasce d'età ed anche ai non iscritti alla palestra. i prossimi appuntamenti sono previsti per il 23 ed il 25 luglio alle 20.45

Yoga

Nel Parco del Mercatello, invece, ogni lunedì e mercoledì di luglio alle 20.30, nei pressi dell'ingresso di via Fiume, si tengono delle lezioni di yoga per migliorare le proprie capacità psicofisiche e di rilassamento.